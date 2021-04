Koreański robot wojskowy przejdzie pierwsze testy

Firma Hanwha Corporation ogłosiła nową wersję swojego wielozadaniowego, bezzałogowego robota naziemnego. Oparty na sztucznej inteligencji pojazd niebawem przystąpi do pierwszych testów.

Prototyp, który ma zostać zaprezentowany w lipcu tego roku, to sześciokołowa platforma mobilna, bazująca na automatycznych rozwiązaniach. Urządzenie ma zasilić nowoczesny system obronny armii Republiki Korei.

Wspomniany system ma bazować na kilku odmianach wielofunkcyjnych, bezzałogowych pojazdów transportowo-bojowych. Ich celem będą różnorakie misje militarne, począwszy od transportu amunicji, rozpoznania terenu, tłumienia strajków, aż po ewakuacje rannych żołnierzy z pola bitwy.

Firma twierdzi, że obecna wersja rozwojowa konstrukcji bazuje na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji. Obejmują one m.in. funkcje autonomicznego powrotu do bazy, oraz samodzielnego wykrywania i omijania niewielkich przeszkód. Platforma będzie także przystosowana do montażu zdalnie sterowanego działka lub armatki wodnej.

Główne testy nowego rozwiązania zostały wyznaczone na drugą połowę tego roku. Wtedy to roboty zostaną przetestowane w warunkach bojowych, z uwzględnieniem wydajności, wygody, możliwości operacyjnych i taktycznych.