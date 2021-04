Korea Południowa opracowała nowy bezgłowy pojazd do obserwacji

Jak poinformowała południowokoreańska agencja zamówień obronnych - innowacyjny model bezzałogowego, zdalnie sterowanego pojazdu nadzorującego wyszedł z fazy rozwojowej. Jest to pierwszy taki pojazd, który osiągnął poziom gotowości technologicznej.

Zdjęcie Hanwha Defense / materiały prasowe

Wykorzystujący hybrydowy napęd, sterowany zarówno zdalnie, jak i autonomicznie, wyposażony w zaawansowane funkcje bezzałogowe i karabin maszynowy - tak właśnie przedstawia się najnowsze dzieło firmy Hanwha Defense, która od wielu lat zajmuje się rozwojem przemysłu obronnego Korei Płd.

Jak poinformowała Agencja rozwoju Obrony ADD nowoczesna platforma 6x6 mająca służyć przede wszystkim do obserwacji pola walki, wyszła z końcowej fazy rozwojowej. Oznacza to, że już niebawem, może trafić do oficjalnego wyposażenia armii.

Platforma jest wyposażona w zaawansowane funkcje bezzałogowe, takie jak podążanie za wskazanym celem, pełna kontrola przejazdu, wykrywanie i omijanie przeszkód, a także rozwinięte, samodzielne planowanie trasy, w przypadku utraty zasięgu.

Pomyślny rozwój taktycznego bezzałogowego pojazdu naziemnego jest kamieniem milowym dla bogatego portfolio bezzałogowych systemów lądowych Hanwha Defense. Rozwój tej dziedziny rozpoczął się jeszcze w 2018 r. kiedy firma skoncentrowała się na testowaniu i ocenie zdolności operacyjnych tego rodzaju rozwiązań.

Główne testy nowej platformy zostały wyznaczone na drugą połowę tego roku. Wtedy maszyny zostaną przetestowane w warunkach bojowych.