Koniec z HBO GO oraz HBO Now w USA

Grupa WarnerMedia wprowadza zmiany w swoich usług streamingowych. HBO „Go” oraz „Now” znikają z rynku, a na ich miejscu pozostaną jedynie HBO i HBO Max. Zmiana w obecnej sytuacji dotyczy rynku amerykańskiego, gdzie z końcem maja zadebiutowała usługa HBO Max.

Zdjęcie Koniec HBO Go /materiały prasowe

Podczas startu HBO Max jedną z najbardziej krytykowanych kwestii był chaos związany z nazewnictwem i usługami HBO w USA.



Jak informuje portal Engadget, HBO wycofuje swoją usługę HBO GO. Ta ma zostać stopniowo wygaszana i całkowicie zlikwidowana z dniem 31 lipca. Zmiany czekają również HBO Now, które zostanie przemianowane na standardowe HBO.

Wszystko w celu ułatwienia identyfikacji niedawno debiutującego HBO Max, które łączy pełną ofertę HBO ze wszystkimi dostępnymi produkcjami Warner Bros, wliczając w to materiały z kanałów CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll i Rooster Teeth.

Osoby, które obecnie korzystają z HBO Go w USA i Kanadzie, mogą przenieść się do usługi HBO Max bez dodatkowych kosztów. HBO Max bazowało na rozwiązaniach HBO Now.