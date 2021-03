Koniec SmartThings Link na urządzeniach z Nvidia Shield TV

Wszystko wskazuje na to, że już w czerwcu klienci korzystający z telewizorów wyposażonych w przystawkę Shield TV , stracą dostęp do rozwiązania SmartThings Link.

Zdjęcie Nvidia Shield TV /materiały prasowe

Nvidia Shield TV to wysoko oceniana przystawka do telewizorów. Rozwiązanie to umożliwia przemienienie starszych modeli wyświetlaczy w nowoczesne telewizory oparte o bazujący na Android TV interfejs Smart. Wśród wielu interesujących rozwiązań jakie posiada urządzenie jednym z ciekawszych wydawała się obsługa specjalnego klucza USB SmartThings Link marki Samsung, który umożliwiał dodatkową komunikację z innymi produktami podpiętymi pod inteligentny dom. Niestety wszystko wskazuje, że to koniec współpracy obu firm.

Janko Roettgers - popularny analityk technologiczny, udostępnił na swoim Twitterze treść e-maila od Samsunga. Wynika z niego, że w czerwcu 2021 roku urządzenie SmartThings przestanie być wspierane przez koreańskie przedsiębiorstwo, a tym samym oznacza to koniec jego współpracy z Nvidia Shield TV . Osoby korzystające z rozwiązania utracą także kontrolę nad wszelkimi urządzeniami podpiętymi za pośrednictwem Zigbee lub Z-Wave.

Choć Samsung planuje zwroty pieniężne oraz rozsyłanie specjalnych zniżek na swoje nowe urządzenie SmartThings, nie zmienia to faktu, że właściciele telewizorów z przystawką Shield TV , utraca jedną z ważniejszych jej funkcji.

Na obecną chwilę nie wiadomo także, czy nowe urządzenie Samsunga będzie współpracowało z Nvidia Shield TV .

