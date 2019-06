Koniec minimum słonecznego może być zagrożeniem dla Ziemi

Zachowanie Słońca podlega pewnym cyklicznym zmianom - zwykle co 11 lat następuje okres tak zwanego minimum słonecznego, w czasie którego niemal ustają wszelkie zjawiska towarzyszące aktywności naszej gwiazdy. Taki okres trwa właśnie w tej chwili, lecz gdy się zakończy, konsekwencje dla Ziemi mogą być poważne.

Zdjęcie Czy czeka nas niedługo bardzo gwałtowne maksimum słoneczne? /NASA

Minimum słoneczne jest czymś w rodzaju ciszy przed burzą. Im jest dłuższe i spokojniejsze, tym bardziej aktywne staje się Słońce, gdy już dojdzie do zmiany cyklu. Można się wtedy spodziewać okresu bardzo dużej aktywności z dużą ilością rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy. I to przez wiele następnych lat.

W tym roku Słońce pozostawało bez plam przez 92 dni (np. w marcu było aż 26 dni, w których nie pojawiły się żadne aktywne regiony na tarczy słonecznej). Obecny cykl słoneczny jest nietypowy, a poprzednie maksimum było najsłabszym od siedmiu poprzednich cykli. Poza tym, obecne minimum trwa dłużej niż zwykle, co powoduje, że nie wiadomo, kiedy można się spodziewać wzrostu aktywności. Może do tego dojść nagle.

Jeśli, zgodnie z oczekiwaniami naukowców, czeka nas niedługo bardzo gwałtowne maksimum słoneczne z dużą ilością rozbłysków i burz magnetycznych, oznacza to spore kłopoty dla naszej cywilizacji. Może to prowadzić do licznych zakłóceń pracy satelitów lub wzrostu promieniowania słonecznego na skutek gwałtownych burz magnetycznych.

Zdjęcie Powierzchnia Słońca, dziś jeszcze bardzo spokojna, może wkrótce stać się niezwykle aktywna

Na Ziemi można się spodziewać problemów w postaci zakłóceń w dostawach prądu na dużą skalę, ale nie tylko. Aktywność słoneczna ma bezpośredni wpływ na ziemski klimat. W okresie słynnych minimów słonecznych, trwających wiele dekad jak na przykład minimum Maundera, półkula północna stawała się znacznie chłodniejsza. Można było mówić wręcz o początkach nowego zlodowacenia.

Jednak w końcu Słońce zaczęło być bardziej aktywne, co spowodowało, że klimat na Ziemi w naszych czasach znacznie się ocieplił. Oznacza to również, że obecne minimum słoneczne w pewien sposób niweluje efekty globalnego ocieplenia. Zatem gdy Słońce znowu stanie się aktywne, może to spowodować jeszcze gwałtowniejszy wzrost temperatury.