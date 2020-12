Właściciel platformy HBO poinformował, że HBO Max zastąpi wszystkie dotychczasowe usługi streamingowe amerykańskiej marki. Platforma zadebiutuje w Polsce w drugiej połowie roku - powiedziano podczas konferencji Web Summit.

Właściciel HBO Max, Time Warner, podjął historyczną decyzję - wszystkie firmy wytwórni będą miały swoją premierę w 2021 roku od razu na platformie HBO Max, a także w kinach. Wśród nich znajdą się m.in.: "Diuna" oraz "Matrix 4".



Pierwsza wielka premiera platformy HBO Max odbędzie się w te święta - to debiut filmu "Wonder Woman 1984".



HBO Max to nowa usługa strumieniowego przesyłania wideo, która jest wspierana między innymi przez amerykańską sieć AT&T. W oficjalnym raporcie przekazano, iż usługa zanotowała 8,6 miliona nowych aktywacji w ostatnim kwartale. Sumarycznie, HBO Max posiada już 28,7 miliona aktywnych subskrybentów, tym samym zbliżając się do liczby 30 milionów aktywacji.

Być może właśnie te dany zmusiły amerykański koncern do przeprowadzenia istotnych zmian w ofercie swoich usług. Andy Forssell, właściciel HBO Max poinformował, że w rejonie Ameryki Południowej i Europy nowa platforma zastąpi wszystkie dotychczasowe. Dotyczy to także popularnego w Polsce HBO GO - powinno to nastąpić do połowy 2021 roku.

Jaka jest różnica pomiędzy HBO/HBO GO a HBO Max? Najprostsza odpowiedź brzmi: HBO Max to wszystko, co oferuje HBO GO, plus dodatkowy, tworzony z myślą wyłącznie o HBO Max content wideo. Łączy on zatem pełną ofertę HBO ze wszystkimi dostępnymi produkcjami Warner Bros, wliczając w to materiały z kanałów CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll i Rooster Teeth.

Niestety na obecną chwilę nie wiadomo jeszcze nic na temat pełnej oferty w poszczególnych krajach Europy. Trudno także przewidzieć cenę. Ta jednak powinna być konkurencyjna względem innych serwisów streamingowych, takich jak m.in. Netflix.