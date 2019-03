Z serwisu Netflix usunięto informację o 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym. Co więcej w Centrum pomocy widnieje informacja: „W Twoim kraju nie oferujemy obecnie bezpłatnego okresu próbnego. Aby rozpocząć członkostwo, odwiedź witrynę Netflix.com, wybierz plan i preferowaną opcję płatności, wprowadź adres e-mail, wpisz hasło, a potem zacznij oglądać”.

Zdjęcie Netflix rezygnuje z próbnego miesiąca w Polsce? /materiały prasowe

Netflix już w zeszłym roku testował reakcje użytkowników na skrócenie okresu próbnego. Przy próbie stworzenia nowego konta internauci byli informowani o tygodniowym lub dwutygodniowym okresie próbnym. Mimo to, po zarejestrowaniu przyznawane było 30 darmowych dni. Wówczas biuro prasowe Netflixa informowało: "Netflix nieustannie testuje nowe rozwiązania na swojej platformie. W tym przypadku, by lepiej zrozumieć podejście konsumentów do oferty serwisu, sprawdzamy różne opcje dostępności i czasu trwania darmowego okresu próbnego. Nie każdy zobaczy zmiany, ale wszyscy, bez względu na to, czy brali udział w teście, będą mogli skorzystać z bezpłatnego miesiąca".

Teraz Netflix usunął informacje o bezpłatnym okresie próbnym. Czy oznacza to, że całkiem wycofuje się z tego udogodnienia, pozwalającego nowemu użytkownikowi na przetestowanie usługi, zanim zdecyduje się na płatną subskrypcję? Wysłaliśmy z tej sprawie zapytanie do Netflixa i czekamy na odpowiedź. Koniec darmowego okresu bezpłatnego oznaczałby koniec ofert na serwisach aukcyjnych na 30 dni Netflixa za około 10 zł miesięcznie.



Redakcja satkurier.pl otrzymała komentarz biura prasowego Netflixa w sprawie wyłączenia bezpłatnego okresu próbnego: "Testujemy dostępność i czas trwania bezpłatnej wersji próbnej, aby lepiej zrozumieć wartość platformy Netflix dla użytkowników. Testy te zazwyczaj różnią się pod względem czasu ich trwania i regionów, w których występują. Nie muszą też oznaczać wprowadzenia testowanych zmian na stałe".

Anita Kaźmierska