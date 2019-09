Konferencja Forum Druku 3D już 8 października w Krakowie

8 października w hali EXPO Kraków odbędzie się IV Konferencja Forum Druku 3D. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać biznes wykorzystując nowe technologie. Tworzenie prototypów, usprawnienie procesu produkcji, a także obrazowanie ludzkiego serca - to tylko niektóre z przykładów.

Zdjęcie Forum Druku 3D już 8 października /materiały prasowe

Forum Druku 3D to tak naprawdę kilka wydarzeń w jednym. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konferencji oraz odwiedzić strefę sprzętu, postprocessingu oraz materiałów stosowanych do wydruków. Fani technologii zobaczą pracujące drukarki, kilka typów sknerów oraz tablety graficzne. Będzie można przetestować sprzęt i zobaczyć gotowe wydruki.

Reklama

Podczas Forum Druku 3D odbędą się również premierowe pokazy drukarek 3D takich jak: Stratasys F120 czy Formlabs Form 3, a także pokaz najnowocześniejszej drukarki 3D Stratasys w Polsce - modelu Fortus 450 mc.



Jak mówią sami organizatorzy, w czasie jednego dnia będzie można zdobyć szeroką wiedzę, a przede wszystkim poznać możliwości technologii przyrostowych. Celem jest, by każdy uczestnik mógł odpowiedzieć sobie na pytanie "jak te technologie pozwolą mi rozwijać biznes?".

Wydarzenie przyciąga start-upy, firmy technologiczne i produkcyjne, która posiadają fizyczne produkty. To właśnie oni mogą najwięcej skorzystać z wykorzystania technologii druku 3D. Na miejscu będzie można porozmawiać z ekspertami, którzy na co dzień doradzają biznesowi. Zestawią oni potrzeby z możliwościami sprzętu dostępnego na rynku, przygotują symulacje kosztów i pokażą same drukarki czy skanery.



Na konferencji czeka 12 wykładów prowadzonych przez praktyków z polski i zagranicy. Tomasz Wykowski, MakerBot EMEA Territory Manager, opowie, jak druk 3D wprowadza przemysł w erę Industry 4.0. O wykorzystaniu skanerów 3D w procesie wytwarzania z włókna węglowego na przykładzie branży automotive opowie Mateusz Gacek z firmy VPI Polska.

Na uwagę zasługuje także prezentacja poświęcona medycznym aplikacjom technologii cyfrowych. Maciej Lis, członek zespołu badawczego HEART (Heart Embryology and Anatomy Research Team, Katedra Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) przedstawi dokonania zespołu prowadzonego pod wodzą doktora Mateusza Hołdy. Zespół HEART zajmuje się innowacyjną na skalę światową metodą obrazowania ludzkiego serca za pomocą tomografii komputerowej i wydruków 3D.



Konferencja Forum Druku 3D odbędzie się w hali EXPO Kraków podczas pierwszego dnia 3 Międzynarodowych Targów Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND oraz jubileuszowych, 10 Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO. Targi potrwają do 9 października, w związku z tym można w ciągu tych dwóch dni odwiedzić trzy branżowe imprezy w jednym miejscu.