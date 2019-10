Komu przekazują dane telewizory z platformą smart TV?

Nowe badanie opublikowane przez naukowców z Uniwersytetu Princeton pokazuje, iż telewizory podłączone do internetu mogą zbierać więcej informacji niż nam się początkowo wydawało.

Zdjęcie Telewizor z platformą smart TV, czyli w wielu przypadkach po prostu systemem operacyjnym, działa tak samo jako smartfon czy komputer - może zbierać o nas informacje /123RF/PICSEL

Profesor informatki w Princeton informuje, iż jeśli używamy urządzeń takich, jak Roku lub Amazon TV, to wiele firm jest w stanie stworzyć dość kompleksowy obraz tego, co znajduje się na naszym ekranie.

W kwestii smart TV - w przeciwieństwie do na przykład serwisów społecznościowych - istnieje niewielki nadzór publicznych instytucji oraz świadomość użytkownika, co firmy robią z zebranymi informacjami. A tych przecież nie brakuje. Od preferowane przez nas treści, przez zainstalowane aplikacje, godziny korzystania z telewizora na danych z przeglądarki internetowej (jeśli z niej korzystamy) kończąc. Z technicznego punktu wiedzenia, użytkownicy mają zgadzać się na sprzedaż swoich danych podczas konfigurowania urządzeń - niewiele osób wie tak naprawdę, że taka sytuacja występuje w tle.

Dane na sprzedaż

Inna kwestia to wszystkie inteligentne sprzęty pozwalające zarządzać domem. 81 urządzeń przebadanych przez naukowców z Northeastern University zbierało informacje i monitorowało użytkowników nawet wtedy, kiedy same sprzęty nie były do niczego wykorzystywane.

Dane takie, jak numer seryjny sprzętu, sieć Wi-Fi i identyfikator reklamowy mogą posłużyć do ustalenia konkretnej osoby i stworzenia jej profilu. Niektóre kanały miały nawet przesyłać niezaszyfrowane adresy e-mail użytkowników, a także tytuły wideo do serwisów reklamowych zajmujących się personalizacją treści.

Google twierdzi, iż programiści aplikacji Smart TV mogą korzystać z usług reklamowych amerykańskiego giganta w celu wyświetlania odpowiednich reklam - firma miała pomóc opracować wytyczne branżowe, które zapewniają możliwie największy poziom bezpieczeństwa.

Zdjęcie Korzystają z platform smart TV należy mieć świadomość, co może stać się z naszymi danymi / 123RF/PICSEL

Taniej, ale za jaką cenę?

Amerykańska firma Vizio, jeden z potentatów telewizyjnej branży, sprzedaje niedrogie odbiorniki. Jest to możliwe, ponieważ dane zabrane podczas korzystania z ich platformy smart TV zostają zebrane, a potem sprzedawane stronom trzecim, podobnie jak nasze preferencje, dokonane wybory (polubienia) i dane demograficzne przekazywał reklamodawcom Facebook. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa Vizio potwierdził ten fakt podczas rozmowy z serwisem The Verge.



Warto pamiętać, że na rynku polskim nie brakuje modeli telewizorów chińskich firm. Lepsze (droższe) marki korzystają z systemu Android TV autorstwa Google, te tańsze modele mają nakładki systemowe smart TV własnego autorstwa. Nie wiadomo, co dzieje się ze zgromadzonymi przez telewizor informacjami o naszych preferencjach.



Naukowcy prowadzący badania nawołują jednak do kolejnych regulacji oraz lepszej kontroli prywatności.