Komputery MacBook korzystające z procesora Apple M1 mają problemy po przywróceniu wersji systemu macOS. Sprzęty stają się nieużywalne.

Zdjęcie Nowe MacBooki z problemami /materiały prasowe

Informacje dotyczące nowych komputerów Apple z autorskim procesorem producenta mogą napawać optymizmem. Okazuje się także, że mają one kilka problemów. Najświeższym z nich jest usterka związana z przywracaniem systemu operacyjnego. Okazuje się, że po przywróceniu systemu, komputer zgłasza błędy związane z instalacją. Na ekranie można zobaczyć komunikat o tym, iż nie udało się spersonalizować aktualizacji oprogramowania, a także prośbę o spróbowanie później.

Żadna ilość ponownych prób nie pozwala na przeskoczenie tego błędu, ponieważ nie ma sposobu na zainstalowanie aktualizacji, która by go naprawiła. MacBooki utknęły w tym miejscu i stają się praktycznie bezużyteczne. Może być to kłopotliwe, nie wspominając o ryzyku dla codziennej pracy.

Użytkownicy zgłaszają, iż obejściem może być wykorzystanie narzędzia Configurator 2 w celu przywrócenia niereagującego na polecenia MacBooka.

Obecnie nie wiadomo czy Apple wie o całym problemie.