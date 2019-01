Komputery Apple z kolejnymi problemami

Użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z MacBookami wyposażonymi w specjalny, dotykowy pasek Touch Bar. Cała sprawa została oznaczona jako „flexgate”.

Zdjęcie Apple MacBook Pro /materiały prasowe

Problemy związane są z komputerami Apple, które na rynku są dostępne od 2016 roku - wygląda na to, że mankament pojawia się dopiero po dłuższym czasie użytkowania. Kable taśmowe łączące wyświetlacz z panelem Touch Bar zginają się w sposób utrudniający jego działanie - co gorsza, są one narażone na nacisk podczas otwierania oraz zamykania klapy komputera.

Jeśli przewody się przerwą, wtedy też użytkownik będzie zmuszony do wymiany całego ekranu w komputerze, a nie tylko sam kabel odpowiadający za problem.

Póki co liczba zgłoszeń użytkowników borykających się z problemem jest niewielka, jednak możliwe, że wzrośnie ona wraz z czasem. Wszystko to przez jeden zabieg związany z designem samego notebooka.