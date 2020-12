Komputer odmówił posłuszeństwa? Co może być przyczyną?

Zapewne każdy z nas zna sytuację, gdy komputer pomimo wszelkich starań nie chce się uruchomić. Często zjawisku temu towarzyszą dziwne piknięcia oraz odgłosy. Jakie mogą być najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy i jak temu zaradzić?

Zdjęcie Co sprawdzić, gdy komputer nie reaguje? /123RF/PICSEL

Komputer jest urządzeniem złożonym z wielu zaawansowanych technicznie podzespołów. Każdy z tych podzespołów prędzej czy później może ulec awarii, co automatycznie przekłada się na stan całego sprzętu. Ze względu na wiele możliwości konfiguracyjnych i szeroki wybór komponentów, trudno jasno wskazać przyczynę usterki - właśnie dlatego należy pamiętać o kilku najczęstszych przyczynach wpływających na brak reakcji naszego peceta.

Zdjęcie Przyczyną mogą być kable / 123RF/PICSEL

Kable

Choć brzmi to dosyć groteskowo, naprawdę wiele osób zapomina o podstawowych przewodach łączących komputer oraz jego podzespoły ze źródłem prądu. Wbrew pozorom sytuacje, w których to właśnie kabel jest winowajcą niedziałającego komputera są dużo częstsze, niż awaria samych komponentów.

Jeśli po uruchomieniu sprzętu nie wydaje on żadnych odgłosów, żadna lampka się nie świeci, a cała obudowa wydaje się być "martwa", warto zacząć diagnozę od sprawdzenia czy gniazdo, do którego podpięliśmy urządzenie jest w ogóle aktywne. W tym celu warto posłużyć się próbnikiem napięcia lub innym, sprawnym urządzeniem. Jeśli w kontakcie normalnie płynie prąd, powinniśmy sprawdzić sprawność listwy antyprzepięciowej oraz kable służące do zasilania komputera. Często to właśnie przewód łączący zasilacz peceta odpowiada za całkowity brak reakcji - warto zatem mieć pewność, że nie jest poluzowany.

Na sam koniec warto otworzyć obudowę i zdiagnozować okablowanie wewnętrzne. Często połączenia pomiędzy komponentami, a zasilaczem mogą się przypadkowo odpiąć lub poluzować. Osoby bardziej doświadczone mogą poeksperymentować z kablami służącymi do zasilania płyty głównej i procesora.

