Kolejne oszustwo na Facebooku – nie dajcie się nabrać

Na Facebooku pojawił się film, który z założenia ma wzbudzać kontrowersje. Materiał o nazwie "nagranie z porwania dziecka" jest tak naprawdę oszustwem, które po kliknięciu kradnie dane do logowania w portalu społecznościowym.

Zdjęcie Kolejne oszustwo na Facebooku. Fot. CERT / materiały prasowe

Jednostka reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego CERT Orange Polska poinformowała o kolejnym groźnym oszustwie na popularnym serwisie Facebook. Mowa tu o fałszywym filmie zatytułowanym "nagranie z porwania dziecka".

Kontrowersyjny tytuł ma wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do kliknięcia w link. Po potwierdzeniu wieku ofiara ląduje na specjalnie podstawionej stronie, która ma wyłudzić dane do logowania. Osoba traci dostęp do swojego konta na Facebooku, a atakujący uruchamiają kolejne ataki.

W przypadku trafienia na tego rodzaju treści, zalecamy zweryfikowanie adresu znajdującego się na pasku przeglądarki - jeśli będzie on wyglądał podejrzanie, nie warto w niego klikać. Dodatkowo, warto również skonfigurować dwuetapową weryfikacje do logowania.

