Kolejne oszustwa na WhatsAppie. Tym razem dotyczą serwisu OLX

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa CSIRT KNF poinformował o nowym sposobie oszustwa. Przestępcy wykorzystują komunikator WhatsApp, by zaoferować fałszywą pomoc w zwrocie utraconych pieniędzy.

Zdjęcie Uwaga na oszustów korzystających z aplikacji WhatsApp /123RF/PICSEL

Komunikator WhatsApp stał się popularnym narzędziem w rękach cyberprzestępców. Aplikacja była już wielokrotnie wykorzystywana w celu przeprowadzania niebezpiecznych kampanii spamowych, wyłudzeń danych czy kradzieży pieniędzy z kont nieświadomych użytkowników.

Od pewnego czasu coraz częściej można spotkać się z tzw. oszustwem na sklep internetowy. Metoda ta polega na podesłaniu niczego nie spodziewającej się ofierze specjalnie spreparowanego linku do fałszywej strony. Najczęściej znajduje się na niej formularz, rzekomo wymagany w celu odebrania płatności za wystawiony przedmiot na serwisie OLX. Tak naprawdę jest to fałszywa strona, która służy do niczego innego, jak do wyłudzenia danych osobowych w celu kradzieży pieniędzy z konta lub aplikacji bankowej.

Jak jednak informuje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, opisana metoda doczekała się ostatnio rozbudowanej wersji. Oszuści podszywają się w niej pod służby bezpieczeństwa i oferują "pomoc" w zwrocie utraconych pieniędzy już raz oszukanym użytkownikom. W tym celu, ponownie wysyłają spreparowany link, którego działanie zostało przez nas przedstawione powyżej.

Pomimo, że opis rozwiązania podawany przez przestępców brzmi podejrzanie, zapewne znajdą się poszkodowane osoby, które zdecydują się zaryzykować odzyskanie utraconych wcześniej pieniędzy.

Rozwiązanie? Należy uważać na podejrzane wiadomości oraz linki, które znajdują się w ich treści. Inaczej w efekcie oszustwa można utracić wrażliwe dane oraz przekazać je osobom, które nie są do tego uprawnione

Cyberprzestępcy coraz częściej podszywają się pod służby, podrabiają domeny i oferują fałszywe usługi. Przy każdej rozmowie z nieznajomym należy zachować ostrożność i prosić o zweryfikowanie podawanych informacji.