Wpadka bezpieczeństwa związana z hasłami przechowywanymi przez Facebooka była poważniejsza niż się wszystkim wydawało.

Zgodnie ze zaktualizowanym wpisem na blogu Facebooka, firma odkryła, iż hasła użytkowników do Instagrama były przechowywane metodą "plain text", co oznacza, że nie posiadały żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Dochodzenie wykazało jednak, iż nikt nie miał do nich dostępu przez cały okres kłopotliwej sytuacji.

To już drugi incydent bezpieczeństwa Facebooka na przestrzeni miesiąca. 21 marca 2019 roku zwykły audyt bezpieczeństwa wskazał, iż miliony haseł użytkowników były przechowywanie w postaci tekstowej.

Cała sytuacja została już naprawiona.