Kod QR - przez niego można stracić pieniądze. Jak?

Kod QR (z ang. QR Code lub Quick Response Code) to kod kreskowy, który pozwala na zapisanie dużej ilości danych. W przypadku znaków alfanumerycznych wynosi ona 4296 znaków.

Zdjęcie Z kodów QR należy korzystać z rozwagą /123RF/PICSEL

W kodzie QR da się zapisać tekst w różnych alfabetach, ale także link do niebezpiecznej strony. I tu pojawia się pytanie: czy i jak można stracić pieniądze za pomocą kodu QR? Okazuje się, że można.



Jak wiadomo kod QR to format do odczytu maszynowego do przechowywania tekstu i linków. - Za pomocą kodu QR można coś stracić pieniądze tylko wtedy, gdy zawiera odsyłacz do strony phishingowej - powiedział Prime Ashot Hovhannisyan, założyciel DLBI.

Reklama

Wystarczy więc kliknąć w link prowadzący do niebezpiecznej witryny, a następnie naiwnie i bez zastanowienia wprowadzić szczegóły płatności, potwierdzić je hasłem lub kodem CVC karty bankowej. Niestety wtedy ogólnie można dość szybko samemu przyłożyć się do tego, aby rozstać się z pieniędzmi - wyjaśnił ekspert.

Może się zdarzyć, że nieznany kod QR zostanie podstępnie naklejony na jakiś towar w hipermarkecie. Jeśli ktoś chcąc sprawdzić ile dany produkt kosztuje w porównywarkach cen - zamiast tego pojawi się niebezpieczna witryna z super ceną, a ktoś naiwnie będzie chciał kupić ten towar i już... a w dużym hipermarkecie nikt nie będzie sprawdzał kodów QR na wszystkich produktach. To dość prosty sposób na masowe oszustwo. Trzeba więc uważać na skanowanie kodów QR.