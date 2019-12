Klawiatura Hykker X Range Pro za 99 zł w Biedronce

16 grudnia w ofercie sklepów sieci Biedronka pojawi się klawiatura mechaniczna X Range Pro dla graczy. Jest to kolejna generacja akcesorium marki Hykker. Produkt będzie dostępny w cenie 99 zł.

Zdjęcie Klawiatura Hykker X Range Pro /materiały prasowe

Hykker X Range Pro to klawiatura mechaniczna dla graczy. Sprzęt ma wytrzymałe przełączniki mechaniczne, dzięki któremu użytkownik ma pewność jego zadziałania. Dodatkowo ma to pozytywny wpływ na poprawę szybkości reakcji gracza. Przełączniki charakteryzują się wysoką wytrzymałością - do 30 milionów kliknięć.

Przyciski X Range Pro wykonano z twardego, odpornego na zarysowania tworzywa i osadzono je na stabilnej, metalowej płycie. Gumowe zabezpieczenia znajdujące się na spodzie klawiatury zapewniają jej stabilność na większości powierzchni, w tym na blacie biurka, a także zapobiegają przesuwaniu się urządzenia.



Połączenie pomiędzy komputerem a klawiaturą zapewnia przewód w oplocie tekstylnym, gwarantujący większą trwałość i bezpieczeństwo. Rozkładane stopki pozwalają na przystosowanie pochylenia klawiatury do preferencji użytkownika.

Iluminacja na życzenie



W urządzeniu zastosowano technologię kolorowego podświetlania LED RGB, dzięki której, prócz zwykłego podświetlenia klawiszy, można także uruchomić wbudowane efektowne tryby zmiany iluminacji - 10 różnych do wyboru. Przykładowe tryby to:



* "Pamięć" (naciśnięty klawisz podświetla się, by po kilku sekundach powoli wygasnąć),

* "Oddech" (podświetlenie wszystkich klawiszy przygasa i rozjaśnia się w stałym rytmie),

* "Stałe" (wszystkie klawisze są stale podświetlone),

* "Wąż" (podświetlane są po kolei klawisze od prawego górnego rogu by potem gasnąć w tej samej kolejności, a potem sekwencja powtarza się tylko od lewego dolnego rogu),

* "Błysk" (naciśnięty klawisz powoduje rozprzestrzenianie się podświetlenia od niego, aż do krańców klawiatury, w jednej poziomej linii klawiszy).

Zdjęcie Klawiatura Hykker X Range Pro / materiały prasowe

Funkcje multimedialne



W urządzeniu zaimplementowano także szybką obsługę multimediów oraz włączanie przydatnych aplikacji i opcji. Wśród nich są między innymi: sterowanie odtwarzaczami i aplikacjami multimedialnymi (startowanie i pauzowanie utworów/filmów, wybieranie poprzedniego lub następnego utworu/filmu, regulacja głośności, wyciszanie dźwięków), uruchamianie Windows Media Playera, kalkulatora, wyszukiwarki systemowej i folderu "Komputer". Graczy bardzo zainteresuje możliwość wyłączenia klawisza "Windows", który podczas gry ograniczy z tym problem do minimum.



Klawiatura mechaniczna Hykker X Range Pro będzie dostępna w cenie 99 zł, we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 16 do 29 grudnia 2019 lub do wyczerpania zapasów.





Zdjęcie Klawiatura Hykker X Range Pro / materiały prasowe

Parametry techniczne klawiatury mechanicznej Hykker X Range Pro



Układ klawiatury: 88 klawiszy, układ QWERTY

Podświetlenie: 6 kolorów, tryby graczy i tryby animowanego podświetlenia

Interfejs i zasilanie: USB, 5 V

Dodatkowe: regulowane pochylenie (za pomocą rozkładanych stopek)

Długość przewodu: 1,7 m

Kompatybilność: Windows XP, Vista, 7, 8, 10