Katoflix - chrześcijańskie VOD już działa

Wystartowała nowa platforma VOD skoncentrowana wyłącznie na materiałach dotyczących wiary chrześcijańskiej.

Zdjęcie KATOFLIX - Chrześcijańskie VOD /INTERIA/materiały prasowe

"Dostrzegając zainteresowanie filmami, które poruszają tematy wiary, sensu życia, historii życia świętych itp., postanowiliśmy stworzyć platformę umożliwiającą legalny dostęp do tego typu produkcji" - w taki sposób na oficjalnej stronie internetowej, reklamowana jest nowa usługa VOD mająca stanowić chrześcijański odpowiednik Netfliksa.

Katoflix powstał z inicjatywy krakowskiego Studia Katolik, prowadzonego przez Zgromadzenie Salwatorianów. Głównym celem inicjatywy jest promowanie chrześcijańskich filmów, oraz ułatwienie ich dystrybucji w naszym kraju. Misja platformy nie ogranicza się jednak tylko do bycia źródłem legalnego dostępu do filmów, które opuściły sale kinowe. Za jej pośrednictwem Studio chce poszerzyć dostęp do materiałów, które do tej pory nie były dystrybuowane w Polsce, lub pojawiły się jedynie na płytach DVD.

Sama usługa działa na bardzo podobnych zasadach co jej amerykański odpowiednik. Co tydzień w ofercie portalu ma pojawiać się pięć nowych chrześcijańskich produkcji. Wśród nich są zarówno filmy, seriale, ale też programy dokumentalne. Choć serwis nie wymaga wykupienia od nas miesięcznego abonamentu, to nalicza odpowiednią opłatę, za każdy film z osobna.