Katamaran i amfibia w jednym – oto nowy projekt Lazzarini Design

Studio Lazzarini Design słynie ze swoich niecodziennych konceptów skupionych wokół innowacyjnych i luksusowych jednostek wodnych. Tym razem projektanci postanowili stworzyć zasilaną energią słoneczną hybrydę.

Zdjęcie Pagurus Lazzarini Design /materiały prasowe

Pagurus ma stanowić połączenie w pełni wyposażonego, luksusowego katamaranu z... amfibią. Oznacza to, że mierzącą niemal 25 metrów i ważąca blisko 52 999 kg łódź, będzie mogła w każdej chwili wydostać się na ląd i pokonać określoną odległością brzegiem plaży. W tym celu wspomogą ją specjalnie obracające się cylindry, które za pomocą pneumatycznych belek opuszczą statek na ziemię.

Oczywiście rozwiązanie to ma stanowić jedynie "dodatek". Pagurus to przede wszystkim jacht wypoczynkowy o przestrzeni mieszkalnej konfigurowanej według upodobań właściciela. Każdy z dwóch bliźniaczych kadłubów może mieć dwie lub trzy sypialnie, kuchnię i łazienkę oraz może pomieścić do ośmiu pasażerów i czterech członków załogi. Centralna część katamaranu to stanowisko sterowe, które można "doposażyć" w różne pojazdy. Będą one przebywać na ruchomej platformie, która w razie potrzeby opuszcza się na ziemię.

Zdjęcie Pagurus Lazzarini Design / materiały prasowe

Na wodzie jednostka porusza się przy pomocy dwóch silników diesla o mocy 890 KM i dwóm rufowym śrubom napędowym. Prędkość maksymalna jaką Pagurus jest w stanie uzyskać na wodzie, dochodzi do 24 węzłów. Co ciekawe elektronika statku ma być zasilana energią słoneczną.

Wideo youtube

Choć nowatorski projekt jest obecnie jedynie pomysłem, może się on urzeczywistnić po znalezieniu odpowiedniego inwestora. Koszt produkcji jednego modelu powinien zamknąć się w granicach 24 milionów euro.