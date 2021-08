Kapsuła, która ułatwia bojowym dronom śledzenie celu

Armia Amerykańska od lat prowadzi pracę nad rozwojem swoich bezzałogowych statków powietrznych. Jednym z głównych obszarów leżących w zainteresowaniu agencji obronnej jest stworzenie systemów, które umożliwiłyby sprawne działanie dronów bojowych, w warunkach o ograniczonej skuteczności radarów. Jednym z takich rozwiązań może być kapsuła Legion Pod.

Stworzona przy współpracy z firmą Lockheed Martin kapsuła posiada długość 2,5 metra oraz szerokość 41 centymetrów. Wykorzystuje ona pasywne czujniki IRST21 do śledzenia i oznaczania celów za pomocą promieniowana podczerwonego. Dzięki szerokiej uniwersalności, może być montowana do wielu pojazdów, wliczając w to zarówno samoloty bojowe jak i bezzałogowe statki powietrzne.

Reklama

Niedawno przetestowano jej możliwości, integrując bezpośrednio z dronem bojowym Avenger. Wyposażony w silnik Pratt & Whitney Turbofan, pojazd bezzałogowy jest zdolny latać na wysokościach wynoszących 15 000 metrów. Spora ładowność umożliwia mu nie tylko wykonywanie misji wywiadowczych, ale także bojowych.

Zdjęcie Lockheed Martin Legion Pod / materiały prasowe

Kapsuła Legion wykazała się dużą skutecznością, dokładnie wyszukując cele w podczerwieni, a następnie przetwarzając informację za pomocą pokładowego procesora, przekazując je do systemów Avengera. Po otrzymaniu informacji, dron nadawał priorytet celom i samodzielnie wykonywał manewry, aby z nimi walczyć.