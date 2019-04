Kanały, które nigdy nie wystartowały w Polsce

W historii telewizji w Polsce powstało wiele projektów kanałów, które nigdy nie doczekały się uruchomienia. Przypominamy wybrane z nich. Czy słusznie zaniechano ich startu? Jakich kanałów telewizyjnych nadal brakuje na polskim rynku?

Zdjęcie W historii polskiej telewizji nie brakuje kanałów TV, które miały powstać, ale nie wyszły poza fazę konceptualną /123RF/PICSEL

Polsat X i Polsat Reality

W grudniu 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przyznaniu Telewizji Polsat koncesji satelitarnych dla Polsat Reality i Polsat X. Choć pozwolenia nadal obowiązują, to kanały do tej pory nie wystartowały. Co więcej nie zanosi się, aby cokolwiek zmieniło się w tej kwestii. Zarówno Polsat X, jak i Polsat Reality miały być kanałami o charakterze uniwersalnym, adresowanymi do widzów powyżej 16. roku życia. Na ofertę programową miały składać się przede wszystkim filmy fabularne, filmy dokumentalne i audycje rozrywkowe. Audycje powtórkowe miały zajmować ok. 75 proc. tygodniowego czasu nadawania. Warto dodać, że nadal na start czeka projekt Smart Dom.



Zee One



Jeszcze w 2017 roku w Polsce zadebiutować miał kanał filmowo-rozrywkowy Zee One z produkcjami Bollywood, nadawany już m.in. w Niemczech (FTA z 19,2°E). Podjęto nawet decyzję o otwarciu oddziału w Polsce, a na stanowisko Country Managera / Business Head Poland powołano Pawła Kolasę. Zee One to kanał o profilu filmowo-rozrywkowym, oferujący wysokiej jakości treści telewizyjne prosto z Bollywood. W ramówce Zee One można znaleźć wysokobudżetowe filmy i seriale: filmy akcji, sensacyjne, thrillery, komedie czy musicale, ale także programy lifestylowe inspirowane bogatą kulturą Indii, poświęcone popularnym tematom, jak kulinaria, podróże czy joga. Miało nie zabraknąć realizowanych w Polsce lokalnych produkcji. Ramówkę stacji, dopasowaną do lokalnego rynku tworzyć miał polski zespół.

Bajka



Firma Astro, dziś nadawca kanałów 13.tv i E-Sport, przedstawiła w 2015 roku swój nowy projekt telewizyjny - stację pod nazwą Bajka. - To kanał dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy z wami i dla was codziennie, już od 6:00 rano. Podtrzymujemy wiarę w spełnianie się marzeń tych małych i tych dużych. Ciekawe bajki, pouczające filmy i seriale. W kanale Bajka nie ma miejsca na nudę. Dlatego zarówno mały mądrala, jak i nieco większy intelektualista znajdzie coś dla siebie - czytamy w opisie. Stacja nigdy jednak nie wystartowała.

TVP Film i TVP Dokument



Telewizja Polska otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na kanał tematyczny TVP Film jeszcze w 2006 roku. Miał on rozpocząć nadawanie wiosną 2007 roku. Co w ofercie? Bogate archiwum telewizji publicznej - w tym kultowe seriale typu "Alternatywy 4". Polskie produkcje i światowe klasyki. Choć stacja miała już szefa, to dwa lata później włodarze z Woronicza zdecydowali, że nie powstanie. Nie powstanie, bo analiza rynku wykazała, że nie ma zapotrzebowania na taki projekt. Co parę lat projekt wracał. Rozważano go w kontekście naziemnej telewizji cyfrowej. Analogicznie do TVP Film wygląda historia TVP Dokument. Publiczny konkurent Planete+ został zapowiedziany w poprzedniej dekadzie. Później planowano, żeby zastąpił wówczas mało popularną TVP Historia. Kiedy wyniki tamtego kanału się poprawiły, zdecydowano o oddzielnym kanale. Otrzymał koncesję w 2012 roku. Dwa lata później stwierdzono, że nie ma wystarczającego zasięgu dla nowej stacji. Musiałaby bowiem nadawać tylko dla abonentów platform cyfrowych i sieci kablowych. Ponadto w 2016 roku mówiono nieoficjalnie o planach uruchomienia przez TVP kanałów TVP Nostalgia i TVP Życie.