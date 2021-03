Kanał Sueski zablokowany - co to oznacza dla elektroniki?

Kanał Sueski znajdujący się w Egipicie został zablokowany przez kontenerowiec. Co to oznacza dla świata nowych technologii?

Zdjęcie Kontenerowiec MV Ever Given, który pod panamską flagą płynął do Rotterdamu, osiadł na mieliźnie około sześć kilometrów na północ od południowego ujścia kanału w pobliżu miasta Suez, obszaru kanału o jednym pasie /Associated Press /East News

Kanał Sueski to bardzo ważne i strategiczne miejsce związane z międzynarodowym transportem. Na odcinku około 150 kilometrów, dziennie przepływają setki towarów oraz komponentów. Około 12 proc. światowego ruchu żeglugowego przechodzi przez ten sztuczny kanał, który stał się jeszcze ważniejszy w dobie pandemii oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw produktów. Statek towarowy Ever Given, który zablokował Kanał Sueski spowodował ogromny problem. Może się on odbić echem na całym świecie.

Kontenerowiec Ever Given o masie 2 milionów ton, rozciągający się na długość około czterech boisk piłkarskich zablokował Kanał Sueski - wszystko to przez silne podmuchy wiatru, które zepchnęły go z kursu. Statek był w drodze z Chin do Rotterdamu i trzyma na sobie 20 tys. kontenerów transportowych. Żaden z członków załogi nie odniósł obrażeń, a władze utrzymujące Kanał Sueski wysłały specjalne holowniki do pomocy. Strategia zaczęła działać, ale bardzo wolno.

Zdjęcie Zablokowany kanał Sueski / fot. Sentinel / materiał zewnętrzny

Firmy żeglugowe mają dylemat: poczekać aż Ever Given popłynie lub zawrócić na inny szlak morski łączący Europę i Azję. W przypadku tej drugiej opcji, dostawy opóźnią się nawet o 14 dni.

Problem ma zostać rozwiązany w ciągu kilku dni, jednak dotknie on nie tylko transportu ropy naftowej, ale również szczepionek, żywności, elektroniki. To potencjalne katastrofalne opóźnienia.

Zablokowanie Kanału Sueskiego przez Ever Given może mieć potencjalnie katastrofalne konsekwencje dla dostaw sprzętu elektronicznego oraz półprzewodników i innych komponentów. Europa oraz Stany Zjednoczone od kilku miesięcy borykają się z narastającym niedoborem półprzewodników, które wymusiły zwolnienie produkcji aut oraz nie pozwoliły wprowadzić niektórych produktów do sklepów na szeroką skalę (między innymi PlayStation 5).

Jak donosi serwis Reuters powołując się na wypowiedź szefa Sea-Intelligence, jeśli Ever Given pozostanie jeszcze przez kilka dni w Kanale Sueskim, tego typu sytuacja może mieć poważny wpływ na całą planetę.

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. i jest to kluczowa trasa, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą. Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą.



