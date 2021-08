Kanadyjska firma przemienia kontenery transportowe w baseny

Założycielem całego przedsięwzięcia jest Paul Rathnam, który wiele lat pracował w branży kontenerowej. Przez ten czas wielokrotnie widział, jak wielkie statki transportowe po wyładunku pozostawiały wielkie metalowe pojemniki, a te z biegiem czasu rdzewiały, sprawiając spore kłopoty.

Rathnam zastanawiał się, w jaki sposób można wykorzystać stare i zużyte kontenery by stworzyć z nich przyjazną dla środowiska alternatywę. Wśród pierwszych planów, jakie zaświtały w jego głowie, były m.in. budynki mieszkalne, a nawet laboratoria uniwersyteckie. Podobne zbiorniki były już wcześniej wykorzystywane jako pojemniki na farmach hydroponicznych. W końcu po długich analizach wpadł mu do głowy pomysł, by kontenery przerobić na przydomowe baseny.

Baseny nie byle jakie. Każda z konstrukcji firmy Modpoole posiada swoje własne inteligentne funkcje. Obejmują one specjalne stacje kontrolne, działające na zasadzie plug-n-play. Obsługują one wbudowane pompy oraz systemy filtracji. Baseny posiadają nawet niewielkie grzałki, a także łączność Wi-Fi oraz podświetlenie. Do basenu dołączona jest inteligentna aplikacja do sterowania, dzięki której właściciel może z łatwością regulować temperaturę wody, dysze w basenie i oświetlenie ze swojego smartfona.

Zdjęcie / materiały prasowe

Konstrukcja stworzona z kontenerów jest ponadto całkowicie modułowa. Oznacza to, że baseny można łączyć ze sobą i dostosować do potrzeb każdego klienta. Na życzenie w basenie można ustawić ściankę działową, aby zapewnić zarówno wannę z hydromasażem, jak i basen.

Do rosnącej sprzedaży przerobionych kontenerów przyczyniła się seria lockdownów, spowodowanych epidemią. Sukcesem okazał się także stosunkowo prosty montaż basenów, a także łatwość w ich transporcie.

Sam Rathnam uważa, że jego pomysł za połączenie dobrego biznesu, który jest przyjazny środowisku.