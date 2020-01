Microsoft powoli wprowadza do kalkulatora w Windows 10 specjalny tryb graficzny. Użytkownicy będą mogli tym samym skorzystać z wykresów podobnych do kalkulatorów naukowych.

Zdjęcie Windows 10 doczeka się nowego kalkulatora /123RF/PICSEL

Nowa wersja kalkulatora z trybem graficznym jest póki co dostępna dla uczestników programu Windows Insider. Osoby należące do programu mogą sprawdzać wersje beta oprogramowania firmy z Redmond. Warto pamiętać, że są one obarczone błędami oraz mogą powodować problemy w codziennej pracy. Zrzuty ekranu pokazują jednak, iż Microsoft faktycznie chce wprowadzić kalkulator graficzny do swojego systemu.

Na ten moment kalkulator Microsoftu obsługuje równania oraz zgrabnie rysuje ich wykresy zgodnie z danymi wprowadzonymi przez użytkownika.

Zdjęcie Nowy kalkulator w Windows 10 / fot. LifeHacker / materiał zewnętrzny

Można spodziewać się, iż opisywana nowość pojawi się na dobre w nowej kompilacji systemu Windows 10. Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać.