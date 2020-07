Według nieoficjalnych informacji, technologiczny gigant może być gotowy do rozpoczęcia sprzedaży nowych urządzeń i akcesoriów.

Zdjęcie AirPody stały się bardzo popularnymi słuchawkami /AFP

Informacje pochodzą z popularnego twitterowego konta użytkownika @L0vetodream. Jego przewidywania niejednokrotnie już okazywały się trafne. Tym razem w znany dla siebie sposób "ogłosił on", że Apple, które od dawna pracuje nad wieloma nowymi akcesoriami do swoich urządzeń, już niebawem wypuści je na rynek. Choć we wpisie nie padają żadne konkrety na ich temat, można się domyślić, że chodzi tu o m.in. lokalizator przedmiotów AirTags, czy słuchawki AirPod.

Niektórzy z komentujących odebrali wpis jako przeciek premiery jakiegoś istotnego urządzenia. Wśród wpisów padały domysły dotyczące nawet nowego iPhone’a. Biorąc jednak pod uwagę, że Apple nie planuje w najbliższym czasie żadnych ważnych konferencji, pozostaje raczej wierzyć w pierwszą opcję.