Szkodliwe oprogramowanie Joker stanowi zagrożenie dla urządzeń z Androidem. Tym razem wzięło ono na cel smartfony Huawei.

Zdjęcie Joker atakuje urządzenia korzystające z AppGallery /123RF/PICSEL

Mobilny trojan Joker łączy się zdalnie z serwerem dowodzenia, który dba o jego konfigurację - tak, aby wirus działał płynnie między procesami dziejącymi się w tle. Konfiguracja wirusa subskrybuje abonament za użytkownika i naraża go na płatność. Wszystko to przez przechwytywanie powiadomień wiadomości SMS, które w tym przypadku służą do potwierdzenia odpowiedniej płatności. Co gorsza, Joker mutuje i obecnie po sieci krąży wiele jego wersji wykazujących różne sposoby działania - czytamy w Bleeping Computer.

Do tej pory Joker działał głównie w ramach Sklepu Play, gdzie infekował nieświadomych użytkowników. Niestety całe oprogramowanie zaczęło rozpowszechniać się również w AppGallery - sklepie z aplikacjami należącymi do chińskiego Huawei. Joker chował się za wirtualnymi klawiaturami, aplikacjami aparatu czy kolekcjami naklejek. Badacze zauważyli, że zanim wirusa udało się zidentyfikować i usunąć, mógł on zostać pobrany nawet pół miliona razy przez użytkowników.

Kto będzie następny? Bardzo możliwe, że Joker zaatakuje urządzenia działające pod kontrolą iOS. Przewidzenie operacji oprogramowania wydaje się obecnie niemalże niemożliwe.

