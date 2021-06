John McAfee, twórca znanego programu antywirusowego i jedna z najbardziej ekscentrycznych postaci branży IT, miał popełnić samobójstwo w barcelońskim więzieniu - czytamy w "El Pais". Miał 75 lat.

Zdjęcie John McAffe - zdjęcie wykonane w 2016 roku / AFP

Jego ciało znaleziono w środę w areszcie, wszystko ma wskazywać na samobójstwo - czytamy w hiszpańskich mediach. Kilka godzin przez znalezieniem jego zwłok zapadła decyzja o ekstradycji McAffee’go do USA.

Legenda branży IT została aresztowana w październiku zeszłego roku w Hiszpanii. Popularny przedsiębiorca nie płacił podatków w okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem. Mimo tego, że zarobił on miliony dolarów z promowania kryptowalut, prac konsultingowych oraz wystąpień i sprzedaży praw wizerunkowych do filmu dokumentalnego. McAfee posiadał również oskarżenia związane z promocją kryptowalut. Amerykanin miał nie przyznać się do tego, że w ramach całej akcji otrzymał ponad 20 milionów dolarów wynagrodzenia.

John McAfee - historia upadku



Zdjęcie Obyczajowo ekstremalny styl życia McAfee wprowadził go w problemy z prawem

Historia McAfee'go jest bardziej niż kolorowa. McAfee urodził się 18 września 1945 w Forest of Dean (Angilia). W 1989 roku zakłada firmę McAfee Associates, utalentowany informatyk z wieloma problemami na głowie (alkohol, narkotyki, kobiety) wstrzelił się w boom na komputery osobiste, tworząc i sprzedając oprogramowanie antywirusowe. W 1994 roku sprzedał firmę za około 100 mln dolarów, rozpoczynając życie w Dolinie Krzemowej. Od tego momentu nie miał nic wspólnego z produktem antywirusowym pod tą nazwą.

Szybko się znudził, dodatkowo wróciły problemy z używkami, w końcu - po kolejnych ekscesach - twórca programów antywirusowych skończył w Ameryce Środkowej w 2012 roku, aby parę lat później powrócić do USA, m.in. opracowując projekt najbezpieczniejszego telefonu świata. Ten projekt, jak wiele innych jego pomysłów, albo nie trafiły do sprzedaży albo stały się rynkową porażką.

