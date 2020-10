John McAfee aresztowany. Pod jakimi zarzutami?

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, iż John McAfee został aresztowany. O co chodzi w całej sprawie?

Zdjęcie John McAfee /AFP

John McAfee to jedna z najbarwniejszych osobistości Doliny Krzemowej, twórca pierwszego komercyjnego oprogramowania antywirusowego.



Reklama

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, iż McAfee został aresztowany - wszystko to ze względu na uchylanie się od płacenia podatków. Po aresztowaniu McAfee w Hiszpanii, Wydział Podatkowy utworzył akt oskarżenia twierdząc, iż popularny przedsiębiorca nie płacił podatków w okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem. Mimo tego, że zarobił on miliony dolarów z promowania kryptowalut, prac konsultingowych oraz wystąpień i sprzedaży praw wizerunkowych do filmu dokumentalnego. McAfee posiada również oskarżenia ze strony SEC związane z promocją kryptowalut. Amerykanin miał nie przyznać się do tego, że w ramach całej akcji otrzymał ponad 20 milionów dolarów wynagrodzenia - czytamy w serwisie Telegraph.

Jeśli McAfee zostanie skazany, wtedy też grozi mu do pięciu lat więzienia za każdy z pięciu przypadków uchylania się od płacenia podatków. Amerykanin może także liczyć na grzywnę w wysokości około 100 tysięcy dolarów.

John McAfee i jego ekscentryczne życie



Historia McAfeego jest bardziej niż kolorowa. W 1989 roku zakłada firmę McAfee Associates, utalentowany informatyk z wieloma problemami na głowie (alkohol, narkotyki, kobiety) wstrzelił się w boom na komputery osobiste, tworząc i sprzedając oprogramowanie antywirusowe. W 1994 roku sprzedał firmę za około 100 mln dolarów, rozpoczynając życie w Dolinie Krzemowej. Od tego momentu nie miał nic wspólnego z produktem antywirusowym pod tą nazwą.

Zdjęcie Rok 2012, Belize. Obyczajowo ekstremalny styl życia McAfee wprowadził go w problemy z prawem - z / AFP

Szybko się znudził, dodatkowo wróciły problemy z używkami, w końcu - po kolejnych ekscesach - twórca programów antywirusowych skończył w Ameryce Środkowej w 2012 roku, aby parę lat później powrócić do USA, m.in. opracowując projekt najbezpieczniejszego telefonu świata. Ten projekt, jak wiele innych jego pomysłów, albo nie trafiły do sprzedaży albo stały się rynkową porażką.



Jeden z wielu dziwactw McAfeego - materiał wideo o tym, jak odinstalować programowanie antywirusowe: