Japoński statek w kształcie zamka błyskawicznego

Japoński artysta Yasuhiro Suzukiego stworzył łódź o wyglądzie zamka błyskawicznego. Obiekt stanowi formę instalacji plenerowej i ma sugerować „obraz otwierającego się morza”.

Zdjęcie

Yasuhiro Suzuki jest znanym japońskim artystą, który czerpie inspiracje do swoich prac z klasycznych i zwykłych przedmiotów dnia codziennego.

Pomysł na stworzenie wyjątkowej łodzi zrodził się w jego umyśle, gdy przelatywał nad zatoką Tokijską. Pozostawiany przez statki pasażerskie kilwater, przypominał mu zamknięty suwak w ubraniach.

Nie czekając długo, autor postanowił przelać swoją wizję na papier, a następnie na niewielki model w dużo mniejszej skali. Choć pierwsze plany na zbudowanie oryginalnego statku zrodziły się już w 2004 roku, dopiero teraz projekt ujrzał światło dzienne.

Tak powstał statek Zipper, którego kształt nawiązuje do budowy zamka błyskawicznego. Stanowi on podstawę całej instalacji artystycznej o nazwie "Opening the River", która zadebiutowała w projekcie DESIGNART Tokyo 2020.

Pływający zamek przecina zatokę pomiędzy Takamatsu i Megijima. Choć łódź przeszła w sierpniu pierwsze testy bezpieczeństwa, Suzuki wciąż musi poczekać na zgodę władz, zanim będzie mógł przewieźć pierwszych pasażerów.