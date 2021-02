W ostatnim czasie sporą popularnością cieszy się filmik zamieszczony na kanale YouTube, który ukazuje japoński pociąg, bezlitośnie radzący sobie ze śniegiem zalegającym na torach.

Zdjęcie 鉄道だっちゃ! It's railway! /YouTube

Zapewne żadnego Polaka nie dziwi już komunikat dotyczący opóźnienia pociągu z powodu "pokrywy śnieżnej zalegającej na torach". Informacje tego typu są niemal standardem w przypadku nadejścia zimy, a do wielogodzinnego spóźnienia nierzadko wystarczą nawet pół-centymetrowe opady. Tak to wygląda u nas - a jak się sprawy mają w Kraju Kwitnącej Wiśni?

Mało które państwo słynie tak bardzo ze swojej szybkiej kolei jak Japonia. To właśnie tam powstały i wciąż powstają najszybsze pojazdy torowe świata. Dobrym przykładem na to niech będzie linia kolejowa Shinkansen, stworzona specjalnie dla superszybkich pociągów, które łączą odległe regiony Japonii z Tokio.

Elementem wyróżniającym japońską kolej jest jej ogromna dokładność. Maksymalne opóźnienia w skali roku wynoszą zaledwie 36 sekund. Czy tak niesamowity wynik może oznaczać, że w dalekim kraju nigdy nie sypie śnieg?

Jak się okazuje sypie i to sypie niekiedy w dużo większych ilościach niż u nas. Ze względu jednak na prędkość jaką osiągają japońskie pociągu, śnieg nie stanowi dla nich najmniejszego problemu. Jest on dosłownie wypychany przez pojazd szynowy. Jeśli jesteście ciekawi jak to wygląda w rzeczywistości, zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu: