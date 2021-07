Często można spotkać się z pytaniem, jak zresetować router do ustawień fabrycznych. Z reguły zadają je osoby, których routery zepsuły się i dziwnie się one zachowują – reset do ustawień fabrycznych może rozwiązać problem, jeśli leży on w oprogramowaniu sprzętu, a nie zostało ono fizycznie uszkodzone.

Zdjęcie

Taki reset routera może być również zalecany w sytuacji, w której chcemy go sprzedać. Są dwie metody na jego skuteczne przeprowadzenie, które warto znać. Obie z nich omówimy dla Was krok po kroku poniżej, tak, aby nie sprawiły one najmniejszego problemu.

Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

Zanim wytłumaczymy, jak zresetować router, chcielibyśmy przypomnieć, że w ramach resetu zostanie on przywrócony do ustawień fabrycznych, czyli “zapomni" wszystkie ustawienia użytkownika, m.in. te odnośnie danych dostępowych do Internetu.

W przypadku, gdy przez reset routera rozumiemy po prostu uruchomienie go ponownie bez usuwania wszystkich danych, nie należy stosować poniższych metod, a po prostu na przykład wyłączyć router na 10 sekund poprzez znajdujący się na nim przycisk, po czym włączyć ponownie. Zwykle router można też uruchomić ponownie poprzez panel administracyjny.

Jeśli zaś chodzi o metody na przywrócenie ustawień fabrycznych routera, to pierwsza z nich wymaga posiadania fizycznego dostępu do urządzenia. Żeby z niej skorzystać, wystarczy wykonać poniższe kroki:

- Weź spinacz biurowy i rozprostuj go, aby jedna z końcówek była długim, prostym drucikiem (alternatywnie możesz też po prostu wziąć inny kawałek drucika lub podobny przedmiot).

- Znajdź na routerze wgłębienie, podpisane zwykle jako “Reset".

- Włóż drucik/spinacz do otworu i przyciśnij za jego pomocą znajdujący się na jego końcu przycisk przez co najmniej 10 sekund.

- Po upływie tego czasu wyjmij spinacz. Router powinien się zresetować - może to zająć kilkanaście-kilkadziesiąt sekund.



Po przywróceniu do ustawień fabrycznych zresetowane zostaną do wartości domyślnych także login i hasło do panelu administracyjnego routera. Często po resecie login i hasło brzmią admin lub też login brzmi admin, a hasła w ogóle nie ma, ale wiele tu zależy od modelu routera i najlepiej kierować się instrukcjami znajdującymi się w jego instrukcji obsługi.

Zdjęcie

Panel administracyjny



Druga metoda na to, jak zresetować router wymaga zalogowania się do panelu administracyjnego routera (w tym celu należy połączyć się z siecią, po czym wpisać polu adresu w przeglądarce internetowej adres IP wskazany w instrukcji i wpisać login i hasło).

Po zalogowaniu wystarczy odszukać opcję resetu do ustawień fabrycznych i z niej skorzystać. Ciężko powiedzieć, gdzie dokładnie będzie się ona znajdowała, ponieważ w przypadku każdego producenta i modelu routera może znajdować się ona w innym miejscu.

Przywracanie routera do ustawień fabrycznych - podsumowanie



Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami powinniście już dokładnie wiedzieć, jak zresetować router do ustawień fabrycznych. Nie jest to jak widać trudne czy czasochłonne, aczkolwiek trzeba się do tego przygotować, wyposażając się w spinacz lub coś podobnego, jeśli chcemy zresetować router bez logowania się do jego panelu administracyjnego. Może to być dobra opcja, jeśli na przykład zapomnieliśmy hasła do niego.

