Udostępnianie internetu z telefonu innym urządzeniom może okazać się zbawiennym rozwiązaniem w czasach zdalnej pracy. Oto krótki poradnik, jak udostępnić Internet z telefonu z Androidem i iPhone'a.

Praca zdalna wiąże się z wieloma przyjemnościami, ale może tez powodować spore utrudnienia. Większość z nas posiada w domach internet kablowy, którego awaria wiąże się z długim czasem oczekiwania na działanie operatora. W takich przypadkach może nam pomóc wykorzystanie transferu komórkowego. Na szczęście większość smartfonów opartych na systemach Android lub iOS daje możliwość udostępnienia internetu na inne urządzenia.

Udostępnianie internetu w przypadku telefonu z systemem Android

Aby udostępnić internet przez telefon z Androidem przez hotspot WiFi, należy wejść w ustawienia telefonu, a następnie w zakładkę "połączenie i udostępnianie". To właśnie tam musimy znaleźć opcję "Przenośny hotspot WiFi/Router Wi-Fi". W tej samej sekcji powinna znajdować się możliwość zmiany nazwy swojego telefonu, by w później łatwiej go odnaleźć na laptopie lub innym urządzeniu. Warto pamiętać także o tym, że dobrze jest zabezpieczyć swoją sieć hasłem oraz ustawić ograniczenie limitu danych.

Udostępnianie internetu w przypadku telefonu z systemem iOS

Hotspot osobisty pozwala udostępniać innym urządzeniom połączenie danych sieci komórkowej z telefonu iPhone lub iPada (Wi-Fi + Cellular), gdy nie masz dostępu do sieci Wi-Fi.



W przypadku popularnych iPhone’ów (oraz iPadów) działanie jest bardzo podobne. Musimy wejść w ustawienia telefonu, a następnie przejść do zakładki "sieć komórkowa". Tam znajdujemy opcję "hotspot osobisty" i go aktywujemy. Podobnie jak w przypadku telefonu z Androidem, pamiętamy o ustawieniu stosownego hasła, ograniczającego dostęp do naszej sieci osobom z zewnątrz.