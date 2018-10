Jak trudny w naprawie jest Microsoft Surface 2?

Specjaliści z iFixit postanowili ocenić stopień trudności naprawy komputera Microsoft Surface 2. Wynik okazał się zaskakujący.

Zdjęcie Microsoft Surface 2 /materiały prasowe

Microsoft Surface 2 to najnowsza propozycja amerykańskiej firmy. Okazuje się, iż sprzęt jest bardzo trudny w naprawie i dla przeciętny użytkownik praktycznie nie ma żadnych możliwości w razie ewentualnej awarii lub problemy z działaniem urządzenia.

Microsoft Surface 2 jest bardzo podobny do swojego poprzednika. Sprzęt ponownie otrzymał ocenę 0 na 10 możliwych punktów. Dlaczego? Dlatego, iż niestety do komputera nie da się dostać bez uszkodzenia części znajdujących się w środku - chodzi tu między innymi o dysk SSD czy inne elementy przylutowane do płyty głównej.

Amerykańska firma po raz kolejny pokazuje, iż stworzyła jednorazowy komputer, który w przypadku nawet najmniejszego problemu z działaniem będzie musiał być oddany bezpośrednio do autoryzowanego serwisu.