Jak skutecznie przyspieszyć nasz komputer

Podczas długotrwałego użytkowania, dyski twarde ulegają zaśmieceniu. Objawia się to spowolnieniem działania systemu operacyjnego, częstszym błędami, zawieszkami czy brakiem miejsca. Na szczęście istnieje kilka prostych sposób na usunięcie niechcianych śmieci z naszego komputera, a tym samym przyspieszenie jego pracy.

Zdjęcie Szybkość działania komputera po jego oczyszczeniu może zadziwić /123RF/PICSEL

Zrób miejsce na dysku

Jeśli nasz komputer uruchamia się wyraźnie wolniej może to oznaczać, że dysk twardy jest przepełniony. Uważa się, że do prawidłowej pracy komputer wymaga co najmniej 10 proc. pustej powierzchni. By skutecznie przywrócić jego sprawność warto sprawdzić, czy nie posiadamy żadnych zbędnych programów, których odinstalowanie może zwolnić wymagane miejsce. W sprawdzeniu tego może pomóc nam wbudowany w system Windows "panel sterowania". To właśnie w nim znajdziemy odpowiednią opcję "odinstaluj programy", dzięki której będziemy mogli przejrzeć wszystkie zainstalowane składniki i ewentualnie usunąć te niechciane.

Często problemem mogą stać się także nieczyszczone pliki tymczasowe. Tych możemy się pozbyć za pomocą funkcji "Oczyszczanie dysku" znajdującej się w menu wywoływanym poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie danego dysku. Możliwość ta pozwala nam usunąć zarówno pliki tymczasowe z systemu komputera, ale też przeczyścić zrzuty pamięci błędów, historii plików użytkownika, a nawet opróżnić wszystko co zalęgło się w koszu. W tym samym oknie możemy także oczyścić komputer z niechcianych plików systemowych. Tu jednak zalecamy rozwagę i ostrożność, bowiem niektóre ze składników mogą wpłynąć na pracę naszego urządzenia.