Jak pobrać film z YouTube’a?

Warto mieć możliwość zachowania na dysku interesujących nas materiałów pojawiających się w serwisie YouTube. Choć większość filmów tam zamieszczonych jest objętych prawem autorskim - istnieją metody pozwalające pobierać wideo na dysk komputera lub na telefon.

YouTube - jak pobrać film? Wyjaśniamy

Wbrew pozorom "ściągniecie" danego materiału z YouTube’a na nasz komputer nie jest karkołomnym zadaniem. W internecie można znaleźć wiele stron internetowych, oferujących pobranie niemal dowolnej publikacji za pomocą, dosłownie jednego kliknięcia myszą. Strony takie wymagają najczęściej wpisania adresu do interesującego nas dzieła, a następnie konwertują go do formy pliku, który możemy zapisać na komputerze. Może to być zarówno film, jak i ścieżka dźwiękowa.

Innym skutecznym rozwiązaniem są programy stworzone specjalnie w tym celu. Wśród nich godnym polecenia są m.in YouTube Downloader czy xVideoServiceThief. Pierwszy z nich jest prostą w obsłudze aplikacją, pozwalającą na pobieranie materiałów nawet bez wychodzenia z serwisu YouTube. Dostępna w formie instalowanego rozszerzenia do przeglądarki, pozwala m.in. zdecydować o jakości ściągniętego pliku.

Drugi program to już bardziej zaawansowane narzędzie pozwalające nie tylko pobierać wiele plików naraz, ale także przerywać i wznawiać "download" czy wybrać format w jakim chcemy je zapisać.

YouTube - jak pobrać film na smartfona?



YouTube Premium umożliwia pobranie filmu do pamięci smartfona lub tabletu

Wszystkim, którym przeszkadza problem legalności powyższych rozwiązań pozostaje skorzystać z oficjalnej usługi YouTube Premium. Po opłaceniu abonamentu w wysokości 23,99 zł miesięcznie, oferuje ona m.in. dostęp do trybu offline. Pozwala ona pobierać filmy by móc obejrzeć je w późniejszym terminie, nawet w przypadku braku internetu.

YouTube Premium nie umożliwia pobrania filmu na komputer.



Istotne ostrzeżenie - w sklepie z aplikacjami Google Play znajdziemy apki rzekomo oferujące podobną funkcję. Wiele z nich to próba oszustwa. Google regularnie usuwa ze sklepu aplikacje z takimi funkcjami - dla bezpieczeństwa należy założyć, że w oficjalnym źródle aplikacji dla Androida nie znajdziemy rozwiązania pewniejszego niż YouTube Premium.