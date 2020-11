Zastanawialiście się kiedyś, jak długo silnik spalinowy może pracować pod wodą? Rosyjscy mechanicy mają dla was odpowiedź.

Zdjęcie Garage 54 /YouTube

Wjechanie samochodem do wody z reguły nie jest najlepszym pomysłem. Nawet najlepiej przystosowane do ciężkich warunków pojazdy offroadowe, wyposażone w osłony i szczelne komory, po jakimś czasie mogą odmówić posłuszeństwa. Woda całkiem sprawnie "radzi sobie" z wszelkimi układami elektrycznymi i pompami jednostek spalinowych, a nawet jej niewielka ilość wystarczy by uszkodzić silnik, tarcze hamulcowe czy układ wydechowy.

Pytanie brzmi: Po jakim czasie silnik przestanie całkowicie pracować?

Na to pytanie postanowili odpowiedzieć rosyjscy mechanicy prowadzący popularny kanał youtubowy o nazwie Garage 54. W opublikowanym filmie badacze bez większej finezji umieścili silnik spalinowy w basenie pełnym wody. Wcześniej odpowiednio zabezpieczyli komorę i nasmarowali elementy ruchome.

Nie trzeba być ekspertem, by przewidzieć jak się skończył eksperyment. Ciekawostką natomiast jest sam czas potrzebny do zalania silnika i jego unieruchomienia.

Zainteresowanych zapraszamy do materiału wideo poniżej: