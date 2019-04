Jak bezpiecznie latać dronem

Latanie dronem jest bardzo ekscytujące i może być świetną zabawą, oraz bardzo zaawansowanym narzędziem pracy. Jednak konsekwencje niewłaściwego użytkowania potrafią być dotkliwe. Niefortunny błąd może prowadzić do zniszczenia lub utraty sprzętu. Co zrobić, aby nie doszło do takiej lub podobnej sytuacji?

Każdy może nauczyć się latać dronem

Wybierz odpowiednie miejsce

Dobór miejsca, w których chcemy latać dronem jest bardzo ważny, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo i legalność lotu. Przede wszystkim znajdź miejsce, w którym lot jest dozwolony przez prawo. Nie posiadając uprawnień, w mieście można latać dronami o masie nie większej niż 600g, z cięższymi a co za tym idzie większymi dronami trzeba udać się poza tereny zabudowane. Dopilnujmy, aby lot odbywał się z dala od miejsc w których przebywają ludzie, oraz aby zachować bezpieczną odległość od mienia. Bez odpowiednich zgód nie wolno nam też latać w pobliżu lotnisk, w parkach narodowych, nad poligonami i wielu innych miejscach. Najłatwiej sprawdzić legalność lotu za pomocą aplikacji DroneRadar.

Legalność, to jednak nie wszystko. Miejsce lotu należy dobrać tak, aby w miarę możliwości uniknąć kolizji. Niewskazane są więc drzewa, słupy i budynki. Wysoka trawa, choć utrudnia ewentualne znalezienie zgubionego drona, to jednocześnie amortyzuje upadki, które niestety mogą przytrafić się osobom rozpoczynającym przygodę z lataniem. Ostatnia rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę to zakłócenia. Większość obecnie produkowanych dronów wykorzystuje komunikację w pasmach częstotliwości 5,8 GHz i 2,4 GHz. Są to pasma powszechnie wykorzystywane w sieciach WiFi, a więc musimy liczyć się z tym, że im więcej WiFi w okolicy, tym większe będą zakłócenia i tym krótszy może być zasięg.

Odpowiednie przygotowanie przed lotem

Nie zabierajmy się za latanie dopóki nie poznamy sprzętu. Warto dowiedzieć się, jakie ma czujniki i co może wpływać na ich działanie, przeczytaj dokładnie instrukcję. Wykonaj wszystkie zalecane kalibracje i dostosuj ustawienia do swoich preferencji. Jeśli będziesz podejmował próby w domu "na sucho", rób to bez zamontowanych śmigieł. Jeśli nie możesz ich zdemontować, lepszym rozwiązaniem będą testy na zewnątrz. Sprawdź czy Twój dron posiada mechanizmy failsafe. To schematy zachowań drona na wypadek np. utraty łączności, krytycznego rozładowania baterii i innych awaryjnych sytuacji. Na przykład, wiele dronów wyposażonych w GPS po utracie łączności wróci w miejsce startu lub w ostatnie znane położenie aparatury. Aby uniknąć zaskoczenia upewnij się jak Twój dron zachowa się w takiej sytuacji, informacje te znajdziesz w instrukcji.