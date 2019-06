Jabra Elite 85h - słuchawki analizujące akustykę otoczenia

Firma Jabra wprowadza do Polski słuchawki Elite 85h - model z hybrydową, aktywną redukcją szumów (ANC) i długim czasem pracy bez konieczności ładowania.

Zdjęcie Jabra Elite 85h /materiały prasowe Testy Jabra Evolve 65e - test

Jabra wprowadza na rynek, prezentowany podczas tegorocznych targów CES, zestaw słuchawkowy z linii Elite: Elite 85h. Najnowsze słuchawki zaprojektowano z wykorzystaniem Jabra SmartSound, którego działanie opiera się na inteligentnej technologii analizy dźwiękowej audEERING. Elite 85h zostały wyposażone w system aktywnej redukcji szumów (ANC) oraz technologię Jabra HearThrough, która pozwala użytkownikom decydować o tym, w jakim stopniu słyszą świat zewnętrzny. SmartSound zapewnia, że dźwięk automatycznie dostosuje się do otoczenia. Jak twierdzi producent, Elite 85h ma wytrzymać 36-godzin (z aktywowanym ANC) lub 41 godzin bez ANC.

Reklama

Jabra SmartSound opiera się na technologii audEERING, która w czasie rzeczywistym analizuje akustykę otoczenia. Technologia ta jest w stanie wykryć ponad 6000 unikalnych charakterystyk dźwięku i wykorzystuje to do dostosowania wyjściowego audio do każdej konkretnej sytuacji. Oznacza to, że przy przechodzeniu z hałaśliwej stacji kolejowej do cichego wagonu pociągu inteligentna technologia zauważy to i automatycznie dostosuje dźwięk do zmienionych warunków otoczenia.

Najważniejsze cechy Jabra Elite 85h:

SmartSound: dźwięk, który automatycznie dostosowuje się do otoczenia

Dostęp jednym kliknięciem: dostęp do Voice Assistant za naciśnięciem jednego przycisku

Bateria: do 36 godzin z aktywowanym ANC i 41 godzin bez ANC

Mikrofony: łącznie 8 mikrofonów. 6 dedykowanych dla połączeń, 4 dla ANC i 2 hybrydowe mikrofony zarówno dla połączeń, jak i ANC

Głośniki: 40 mm specjalnie zaprojektowane głośniki

Trwałość: wyjątkowa odporność na kurz i deszcz (IP52), poparta 2-letni gwarancją na wodę i kurz

Cztery warianty kolorystyczne: Black, Titanium Black, Gold Beige i Navy





Dostępność i ceny:

Zestaw słuchawkowy dostępny będzie w sprzedaży od 13 czerwca, w sieciach Media Expert, Media Markt oraz X-kom w cenie 1199 zł.