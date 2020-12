Izraelscy badacze użyli pamięci RAM do przesyłania wrażliwych danych

Izraelscy badacze wykorzystali oryginalną metodę do pozyskania danych z komputera. Wszystko to przy wykorzystaniu pamięci operacyjnej RAM - czytamy w serwisie Techspot.

Zdjęcie Pamięć RAM może wysyłać wrażliwe dane /123RF/PICSEL

Izraelscy badacze z Uniwersytetu Ben Guriona ujawnili nowy sposób na wykorzystanie fizycznie odizolowanych systemów do wycieku poufnych informacji. W tym przypadku działanie polega na zmanipulowaniu jasności wyświetlacza w celu wysyłania zer i jedynek, a druga metoda polega na dokładnym dostrojeniu prędkości wentylatorów, aby wytworzyć wibracje zdolne do wychwycenia przez akcelerometr w smartfonie.

Kolejna dziwaczna technika została nazwana jako AIR-FI i polega na wykorzystaniu magistrali DDR SDRAM do generowania sygnału Wi-Fi 2,4 GHz. Wrażliwe informacje mogą wyciekać z prędkością do 100 bitów na sekundę na przestrzeni kilku metrów - wszystko to do zaprogramowanych odbiorników Wi-Fi.

Teoretycznie odkrycie izraelskich naukowców może zostać wykorzystane do transmitowania sygnałów Wi-Fi do innych urządzeń, tym samym zdradzając poufne dane w odizolowanych sieciach. Jest jednak mało prawdopodobne, że cała ta sytuacja zostanie wykorzystana w rzeczywistości.