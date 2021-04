iPhone spędził rok na dnie tajwańskiego jeziora – wciąż działa

O ponadstandardowej wytrzymałości iPhone’ów pisaliśmy już wielokrotnie. Urządzenia amerykańskiego producenta przeżywały upadek z samolotu, a nawet wychodziły cało z wpadnięcia do lodowatego przerębla. Tym razem jednak, historia jest prawdziwie niesamowita.

Zdjęcie Apple iPhone 11 Pro Max /materiały prasowe

Pewien tajwański mężczyzna, podpisujący się w internecie jako "Chen", opisał swoją historię na łamach portalu społecznościowego. Z opowieści wynika, że podczas wakacyjnego spływu po jeziorze Sun Moon - największym zbiornikiem wodnym na Tajwanie, wpadł on do wody. Choć bez większych problemów wydostał się on na brzeg, zauważył, że zawieszony na jego szyi iPhone, zniknął w odmętach jeziora.

Choć początkowo pechowiec stracił nadzieje na jego odzyskanie, pewien przebywający w okolicy człowiek zasiał w nim nasionko nadziei. Jak się okazuje jezioro Sun Moon charakteryzuje się bardzo dużymi różnicami wysokości wody w zależności od dnia i pory roku. Istniała zatem szansa, że gdy "Chen" wróci w to samo miejsce za rok, stracony telefon będzie płycej, niż się można tego spodziewać.

Tak też się stało. Po niemal roku, mężczyzna wrócił w okolice jeziora i bez najmniejszych problemów odzyskał swój telefon. Co więcej, przebywający niemal rok pod powierzchnią wody iPhone wciąż działał. Wszystko za sprawą wodoodpornego etui w które wsadzone było urządzenie.