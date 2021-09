iPhone 13 - premiera. Gdzie można ją obejrzeć?

Prezentacja "California Streaming" rozpocznie się o 19:00 polskiego czasu. Potrwa około godziny. Branżowi eksperci są zgodni, że Apple zaprezentuje podczas swojego eventu iPhone'a 13. Pokaz można będzie obejrzeć na stronie Apple.com, ale są prostsze sposoby.

Najlepiej skorzystać ze streamu na żywo nadawanego z oficjalnego profilu Apple na YouTubie:



Wideo youtube

iPhone 13 - co mówią przecieki?



Ogólny design pozostanie bez większych zmian. Na pewno można spodziewać się mniejszego notcha, lecz reszta będzie wizualnie zbliżona do iPhone’a 12. Wszystkie modele zostaną wyposażone w procesor A15 Bionic. Poza tym można liczyć na Face ID 2.0 i ulepszoną łączność z siecią 5G. Po raz kolejny bateria będzie najsłabszą stroną nowych flagowców Apple. Wariant mini zostanie zaopatrzony w ogniwo o pojemności 2406 mAh. Standardowa wersja i Pro zostaną zasilone akumulatorem 3095 mAh. Najmocniejszą baterią może się pochwalić Pro Max, gdyż będzie to bateria 4352 mAh.

W tym roku największych nowości doczekał się aparat i jego funkcje. W nowym iPhonie 13 tryb portretowy rozstanie rozszerzony na nagrania wideo. Dotychczas można go było używać jedynie do robienie zdjęć. Do tej pory filtry można było nakładać jedynie na cały ekran. Teraz Apple pracuje nad technologią umożliwiającą dodanie tego typu efektów na określone części obrazu. W tym celu starają się stworzyć odpowiednie SI. Trzecim dodatkiem będzie tryb przechwytywania ProRes, który pozwoli na nagrywanie wideo w jeszcze lepszej jakości. Jednak ta nowość zawita tylko do iPhone’a 13 Pro i Pro Max.

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to możemy spodziewać się, że iPhone 13 mini i iPhone 13 wyjdą w szerokiej gamie kolorystycznej. Urządzenia pojawią się w wariancie czarnym, niebieskim, fioletowym, różowym, białym i czerwonym. Co więcej iPhone 13 mini miałby się pojawić w wariantach 64 GB i 128 GB, a iPhone 13 zostałby sprzedawany z pamięcią 128 GB i 256 GB. W przypadku iPhone’a 13 Pro i Pro Maxa można liczyć na bardziej tradycyjne kolory, czyli czarny, biały, srebrny i złoty. Podane wersje pamięciowe dla tych modeli to 128 GB i 256 GB dla iPhone’a 13 Pro oraz 256 GB i 512 GB w przypadku Pro Maxa.

Cenowo wygląda to następująco: