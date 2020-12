Firma Intel wprowadziła ostatnią tegoroczną aktualizację sterowników karty graficznej dla osób z systemem Windows 10. Grudniowa poprawka zapewnia m.in lepszą wydajność w popularnych grach.

Zdjęcie Intel udostępnił ważną aktualizację /AFP

Producent informuje, że aktualizacja dotyczy ogólnych rozwiązań stosowanych w układach graficznych pracujących pod systemami Windows 10 - w wersjach 1709 oraz nowszych.

W największym stopniu zmiany wpływają na poprawienie wydajności w popularnych grach na procesorach Intel Core 7 generacji. Produkcje takie jak Fortnite, Dragon Quest XI S i Football Manager 2021 powinny teraz działać o wiele lepiej. Oprócz tego Intel załatał też duży błąd dotyczący tajemniczych problemów w takich grach jak Rainbow Six Siege, Shadow of the Tomb Raider i innych.

Poprawki dotyczą także problemów polegających na tym, że niektóre okna aplikacji zaczynały automatycznie migotać na urządzeniach z nowszymi procesorami Intel i grafiką. Rozwiązano także mniejsze błędy w programach Microsoft Excel i PowerPower.

Zgodnie z oficjalną dokumentacją wsparcie firmy Intel obejmuje system Windows 10 w wersji 1709 lub nowszy oraz procesor Intel Core szóstej generacji lub nowszy. Obsługiwane są również procesory Celeron i Pentium.

Aktualizacje można pobrać, uruchamiając narzędzie Intel Driver & Support Assistant.