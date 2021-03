Intel zatrudnił aktora Justina Longa, który uprzednio grał w reklamach firmy Apple. W tym przypadku amerykanie naśmiewają się z komputerów Mac.

Zdjęcie zrzut ekranu z filmu YouTube /INTERIA.PL

Nowa reklama Intela, to swoisty prztyczek w nos dla Apple. Firma zatrudniła Justina Longa, który uprzednio grał w reklamie firmy z jabłkiem w logo. Reklama Intela skupia się na odwiecznej wojnie komputerów Mac z PC oraz pasku dotykowym TouchBar znajdującym się w MacBookach.

W niektórych przypadkach Intel gra na całego, kpiąc z faktu, że do komputerów Mac trzeba dokupić przejściówki oraz dodatkowe akcesoria, a sam tablet nie jest w stanie działać zbyt dobrze bez klawiatury czy rysika.

Wideo youtube

Intel jest wyraźnie gotowy do walki z pierwszymi, autorskimi procesorami Apple z serii "M". Póki co jednak, Amerykanie stawiają tylko i wyłącznie na marketing - wciąż czekamy, aż Intel pokaże swoje rozwiązania sprzętowe, które będą w stanie przyćmić to, czego dokonało Apple w kontekście procesora M1.

Wideo youtube

