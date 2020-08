Intel może przygotowywać zmianę w nowym standardzie USB, która zdenerwuje wielu użytkowników.

Jeden z użytkowników Twittera przekazał, iż Intel może wraz z USB 4.0 zakończyć wstępną kompatybilność dla wybranych interfejsów. USB 4.0 byłoby w stanie obsługiwać porty USB 3.2 oraz 3.2, jednak nie będzie już działać z USB 2.0 oraz USB 1.1. W tym wypadku amerykańska firma postawiłaby więc zaledwie na częściową, wsteczną kompatybilność swojej technologii.

W razie chęci skorzystania ze starszych interfejsów USB, użytkownik będzie musiał zaopatrzyć się w dodatkowy adapter, który pozwoli podpiąć stosowny kabel do wybranego sprzętu. Obecnie jednak nie ma się co martwić - większość urządzeń na rynku posiada już porty USB typu C, które są w pełni kompatybilne z nowym pomysłem Intela.

USB typu 4.0 oferuje szybszy przesył danych oraz większą przepustowość podczas pracy na dużych plikach. Pod względem samej specyfikacji względem poprzedniego standardu, USB 4.0 nie różni się jednak znacząco w kontekście zmiany jakości wykonywanej pracy.