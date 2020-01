Intel na targach CES 2020 w Las Vegas zdradził nieco więcej informacji na temat nadchodzącego interfejsu Thunderbolt 4. Czego możemy się spodziewać?

Obecnie najnowszą wersją technologii Thunderbolt jest ta oznaczona numerem 3. Do działania wykorzystuje ona prędkość 40 GB/s i pozwala na korzystanie z zewnętrznych wyświetlaczy. Thunderbolt 4 ma być z kolei czterokrotnie szybszy od USB 3.2 Gen 2 - oznacza to, iż w kwestii prędkości interfejs będzie działał bardzo podobnie do swojego poprzednika.

Intel nie zdradził więcej szczegółów dotyczących swojego nowego złącza. Wiadomo już jednak, iż ma ono oficjalnie zadebiutować wraz z procesorami z serii Tiger Lake później w 2020 roku.