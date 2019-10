Intel Core i9-9900KS dostępny od 30 października

Intel ogłosił dziś szczegółowe informacje i datę dostępności nowego procesora Intel Core i9-9900KS Special Edition 9. generacji. Firma twierdzi, że to "najlepszy na świecie procesor do gier".

Zdjęcie Intel Core i9-9900KS /materiały prasowe

Procesor i9-9900KS ma odblokowany mnożnik, osiem rdzeni i może pracować jednocześnie nad 16 wątkami. Bazowa częstotliwość układu to 4,0 GHz, TDP wynosi 127 W, zawiera 16 MB pamięci podręcznej Intel Smart Cache oraz obsługuje do 40 linii PCIe, wszystko dla jeszcze lepszego grania i podkręcania.

Kluczowe cechy i możliwości:

Częstotliwość turbo dla wszystkich rdzeni sięgająca 5,0 GHz; częstotliwość podstawowa do 4,0 GHz, co pozwala na szybsze uruchamianie gier, kiedy są one zdolne do skalowania się, by wykorzystać większą liczbę rdzeni w celu uzyskania większej liczby klatek na sekundę.

Osiem rdzeni, 16 wątków, 127 W TDP, 16 MB Intel Smart Cache i do 40 linii PCIe

Kompatybilny z istniejącymi płytami głównymi z chipsetem Z390

Do 27% szybsze działanie przy obciążających zadaniach np. podczas jednoczesnego grania, streamowania i nagrywania, w porównaniu z 3-letnim komputerem

Do 35% więcej klatek na sekundę w porównaniu z 3-letnim komputerem

Do 17% szybsza edycja wideo 4K w porównaniu z poprzednią generacją i do 78% szybsza w porównaniu z 3-letnim komputerem

Roczna gwarancja

Łatwe podkręcanie dzięki nowym i ulepszonym funkcjom, takim jak Intel® Performance Maximizer, który umożliwia dynamiczne i niezawodne dopasowanie działania odblokowanego układu na podstawie indywidualnego DNA wydajności procesora



Gracze i entuzjaści podkręcania będą mogli wycisnąć maksymalną wydajność dzięki procesorowi Intel Core i9-9900KS Special Edition 9. generacji. Tylko wybrane jednostki pochodzące z selekcjonowanych wafli krzemowych Intela mogą zapewnić parametry wystarczające, aby wszystkie rdzenie na raz mogły pracować z częstotliwością turbo 5,0 GHz. Liczba sztuk tego procesora w edycji specjalnej jest ograniczona.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowego procesora Intel Core i9-9900KS Special Edition 9. generacji, odwiedź stronę internetową modelu i9-9900KS.