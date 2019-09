Masz prywatne konto na Instagramie, bo nie chcesz by wszyscy oglądali twoje zdjęcia? Informacja odkryta przez portal BuzzFeed może ci się nie spodobać.

Zdjęcie Instagram /123RF/PICSEL

Wynika z niej jasno, że zachwalany tryb prywatny na popularnym portalu nie do końca działa jak należy. Wszystko za sprawą kodu źródłowego strony, za pomocą którego można bez większych problemów ustalić adres URL obrazków opublikowanych na koncie. Co więcej - nic nie stoi na przeszkodzie, by takim odkrytym adresem podzielić się z kolejnymi osobami, a tym samym jakakolwiek ułuda prywatności znika.

Osoby odpowiedzialne za wykrycie luki skontaktowały się w tej sprawie z Facebookiem, właścicielem Instagrama.

Firma niestety nie potrafiła się odnieść do problemu i wydała opinie jasno świadczącą, że niewiele mogą z tym zrobić.