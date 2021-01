Indie apelują do WhatsAppa o wycofanie zmian w polityce prywatności

Kolejny kraj dołącza do sprzeciwu przeciwko niedawnym zmianom, wprowadzonym przez firmę Facebook, w popularnym komunikatorze WhatsApp.

Zdjęcie WhatsApp w kolejnych tarapatach /123RF/PICSEL

Do władz Włoch oraz Irlandii, które zgłosiły swoje obawy na temat niedawnych zmian w polityce WhatsAppa, teraz dołączyły Indie. Rząd państwa położonego w Azji Południowej zwrócił się do firmy Facebook o wycofanie ostatnich zmian w polityce prywatności aplikacji. Jego zdaniem są one niesprawiedliwe i niedopuszczalne.

W silnie sformułowanym liście, Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych stwierdziło, że Indie są domem dla największej bazy użytkowników WhatsAppa na świecie i jednym z największych rynków zbytu jej usług. Zmiany w warunkach korzystania z usług aplikacji budzą poważne obawy co do wolności i autonomii obywateli Indii. Ministerstwo zwróciło się do WhatsAppa o wycofanie proponowanych zmian i ponowne rozważenie swojego podejścia do prywatności informacji, wolności wyboru i bezpieczeństwa danych.

Cała afera jest pokłosiem niedawnych kontrowersyjnych decyzji. Ku zdziwieniu użytkowników, popularna platforma związana z komunikacją zmieniła swój regulamin i od 2021 roku będzie wymagała przekazywania wszystkich informacji dotyczących użytkownika wprost do samego Facebooka.

WhatsApp podjął decyzję o wydłużeniu czasu na podjęcie decyzji na temat nowego regulaminu do 15 maja.