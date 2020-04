Impossible Burger trafia do sklepów spożywczych

Produkty popularnej w USA firmy, produkującej wegetariańską żywność trafią do ponad 1000 sklepów spożywczych. Roślinne hamburgery będzie można nabyć w Kalifornii, Nevadzie i większej części Chicago.

Zdjęcie Impossible Burger /INTERIA.PL

Impossible Foods tworzy zamienniki mięsnych potraw. To jeden z liderów tego zupełnie nowego rynku. Ich produktu są wyhodowane w laboratorium, zawierają odpowiednią dawkę białka i - co istotne - wygląda jak prawdziwe mięso. Przy krojeniu zobaczymy taką samą strukturę jak w mięsie, mają także taką samą kolorystykę. Pierwszym jej sukcesem była prezentacja wegetariańskiego hamburgera, nazwanego Impossible Burger.

To właśnie on jako pierwszy produkt firmy trafił do kilku sklepów spożywczych na wschodnim wybrzeżu. Jego popularność okazała się na tyle duża, że firma postanowiła rozszerzyć zasięg na dalsze części kraju. Dostępny w 12-uncjowych (około 340g) opakowaniach zasili sklepy w takich stanach jak Kalifornia, Nevada, a także w części Chicago. Cena wegetariańskiego "mięsa" będzie wynosić od 8,99 do 9,99 USD w zależności od lokalizacji.

Według oświadczenia, Impossible Foods już teraz planuje ekspansje swojej sprzedaży detalicznej. Do końca 2020 roku, firma chce zaznaczyć swoją obecność w niemal całych USA.