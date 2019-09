Iiyama XUB3493WQSU - 34 cale w rozdzielczości UWQHD

Dostępny na rynku model monitora Iiyama ProLite XUB3493WQSU to propozycja dla programistów, realizatorów dźwięku i obrazu, projektantów, ale także dla graczy. Co oferuje ten model?

Zauważalnym trendem w ostatnich jest latach zwiększająca się liczba użytkowników przetwarzających olbrzymie ilości danych, pracujących z wieloma aplikacjami na raz, czy też programami wielookienkowymi. Tacy użytkownicy to przede wszystkim programiści i twórcy muzyki oraz wideo. Jednak nawet w biurach możliwość zobaczenia na przykład dwóch arkuszy kalkulacyjnych jednocześnie znacząco poprawia komfort pracy. Rozwiązaniem może tu być praca z wykorzystaniem dwóch monitorów.

Nie wszyscy jednak chcą lub mogą mieć na biurku dwa ekrany. Odpowiedzią na potrzeby użytkowników chcących powiększyć swoją przestrzeń roboczą, bez konieczności zakupu dwóch urządzeń, jest monitor panoramiczny o proporcjach 21:9.

I taki jest właśnie nowy monitor iiyama - ProLite XUB3493WQSU. To model o proporcjach ekranu 21:9, przekątnej 34 cali i rozdzielczości UWQHD, czyli 3440x1440. To doskonała alternatywa do pracy z dwoma ekranami i doskonała propozycja dla osób pracujących z dwoma lub trzema aplikacjami na raz. Bez problemu rozmieszczą one na pulpicie trzy okna przeglądarki internetowej, dwa arkusze kalkulacyjne, czy poodsuwają okienka narzędziowe w programie graficznym tak, aby nie zasłaniały pola pracy. Dzięki funkcji PiP (Picture-in-Picture) do monitora można podłączyć dwa źródła obrazu. Z łatwością można się też między nimi przełączać.

Monitor przypadnie do gustu także graczom, którzy zobaczą dzięki niemu o 30 proc. szersze pole rozgrywki. Ukłonem w stronę graczy jest też funkcja Black Tuner, dzięki której znaczącej poprawie ulega widoczność elementów wyświetlanych na ciemnym tle, częstotliwość odświeżania 75Hz i obsługa Freesync.

iiyama XUB3493WQSU wyposażony jest w najnowszej generacji matrycę ADS-IPS gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów (100% pokrycia palety sRGB i 74% NTSC), szerokie kąty widzenia i szybki czas reakcji - 4ms. Ekran pokryty jest powłoką antyodblaskową pochłaniającą aż 25% padającego na nią światła. Monitor charakteryzuje się wysoką jasnością - 400 cd/m² i obsługą HDR.

Położenie ekranu można dopasować do własnych potrzeba dzięki funkcjonalnej podstawie z regulacją wysokości w zakresie 13 cm. Monitor można też powiesić na ścianie lub specjalnym uchwycie dzięki zgodności ze standardem VESA 100x100. Pozostałe, typowe dla większości monitorów iiyamy, cechy to system redukcji niebieskiego światła i podświetlenie Flicker free. XUB3493WQSU-B1 wyposażony jest w głośniki, wyjście słuchawkowe, dwa złącza HDMI v 2.0 i jedno Display Port v. 1.2 oraz hub USB

Cena: 1859 zł